Apesteguia: "MÉS no se siente correspondido en el conjunto de políticas del Govern"

PALMA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El recién proclamado cabeza de lista de MÉS per Mallorca al Parlament en 2023, Lluís Apesteguia, cree que el resultado de las primarias de este domingo son reflejo de que el partido "no se siente correspondido en el conjunto de políticas del Govern".

Así se ha expresado Apesteguia en una entrevista con Europa Press, en la que ha insistido en que se hacen "políticas fantásticas" desde las Consellerias de MÉS pero los militantes no se sienten "reflejados en el resto".

Por ello, para el que también es alcalde de Deià, el resultado de las primarias es "un mensaje" tanto a los socios como a nivel interno, un mensaje con el que MÉS se "reivindica a sí mismo".

Además, Apesteguia ha considerado que "ha habido ciertos momentos" en los que ha sido "evidente" que en el Govern que preside la socialista Francina Armengol pesaba más la lealtad al PSOE que al territorio.

"Cuando el Gobierno estatal anuncia que incumplirá la ley que tendría que compensar el sobrecoste de la insularidad a la ciudadanía de Baleares, que el Govern no lo impugne en el Tribunal Constitucional no lo entiendo desde otra perspectiva que no sea priorizar la lealtad de partido a la de país", ha ejemplificado.