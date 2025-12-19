Aprobada la creación del Centro Integrado de Formación Profesional Ciutadella

Archivo - Un cocinero y estudiantes de la FP de Cocina. - FUNDACIÓ SA NOSTRA - Archivo

MENORCA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la creación del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Ciutadella, que se ubicará en el edificio de la antigua estación marítima de Ciutadella.

El edificio, que ya está en obras, cuenta con cerca de 2.000 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Dadas las características de la construcción, los espacios administrativos, las aulas y los talleres más pequeños se ubicarán en la segunda planta y se destinará la primera a los talleres de cocina y restaurante. La planta del nivel inferior no formará parte del nuevo centro.

El centro contará con accesos desde la calle a los tres niveles existentes y esta actuación supondrá una inversión de algo más de 3,8 millones de euros.

Desde el Govern han informado que la finalización de las obras está prevista para que la actividad educativa pueda empezar en el curso 2026-2027. En esta línea, han explicado que se impartirán ciclos formativos de Grado Medio y Superior de las familias profesionales de Hostelería y Turismo e Industrias Alimentarias, así como certificados profesionales.

"Esta actuación da respuesta a la falta de infraestructuras educativas en Menorca en el ámbito de la formación profesional. Hasta el momento, la isla solo contaba con un CIFP en Maó, lo que limitaba el acceso del alumnado a una oferta formativa completa", han destacado.