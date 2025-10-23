Aprobadas la convocatoria y las bases para la concesión de la Medalla de Oro de Baleares y del Premio Ramon Llull

Ceremonia de la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) la Resolución de la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local por la que se aprueban la convocatoria pública y las bases para la concesión de la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma y del Premio Ramon Llull del Govern para el año 2026.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, la presidenta del Govern, Marga Prohens, entregará las distinciones en una ceremonia que coincidirá con la celebración de los actos conmemorativos del Día de Baleares.

La finalidad de la Medalla de Oro es reconocer los méritos alcanzados, de manera individual o colectiva, por las personas físicas y jurídicas que se hayan distinguido por su trayectoria personal o profesional en defensa, promoción o fomento de las instituciones y de los intereses de la Comunidad Autónoma de Baleares y cuya labor haya tenido una proyección especial fuera de las Islas.

Por otro lado, el premio Ramon Llull busca honrar y distinguir, de manera individual o colectiva, a las personas físicas o jurídicas que hayan destacado dentro de Baleares por los servicios prestados en los ámbitos cultural, deportivo, jurídico, empresarial, cívico, humanitario, de investigación, de la enseñanza y lingüístico.

Puede ser candidata a ambos premios cualquier persona física o jurídica, pública o privada, cuyos méritos se consideren merecedores de esta distinción. No obstante, no se permite la iniciativa para solicitar estos galardones por parte de una colectividad o entidad si la persona interesada forma parte de sus órganos rectores, ni la petición de las mismas personas destinatarias de la concesión.

Tampoco se pueden entregar a ninguna autoridad del Estado, con excepción del Rey, o de la propia Comunidad Autónoma de Baleares que se encuentre en ejercicio de su cargo, ni se pueden conceder a personas condenadas por sentencia firme por algún hecho delictivo.

Las candidaturas se pueden formalizar a través del enlace disponible en la página web del Govern, que permite presentar candidaturas sin necesidad de certificado electrónico o DNI electrónico y emite un acuse de recibo del contenido enviado. También, por vía telemática mediante el trámite del procedimiento publicado en la Sede electrónica, al que se tiene que adjuntar el formulario correspondiente firmado electrónicamente.

Las candidaturas se pueden formalizar igualmente de manera presencial si se trata de una persona física no obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración. También se pueden presentar mediante un escrito dirigido a la Dirección General de relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento.

En la Sede Electrónica de CAIB están los dos formularios, uno para solicitar la Medalla de Oro y el otro para el Premio Ramon Llull. El plazo para presentar las candidaturas empieza a contar a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución en el BOIB, y finaliza el 15 de diciembre.