Aprobado el hermanamiento entre Palma y Santa Cruz de Tenerife para promover los vínculos y reforzar la colaboración

Archivo - El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante su visita al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha aprobado el hermanamiento entre la ciudad de Palma y Santa Cruz de Tenerife, una iniciativa para reforzar los vínculos institucionales y promover la cooperación entre ambas ciudades insulares.

Este acuerdo permitirá impulsar la colaboración, el intercambio de experiencias y el desarrollo de iniciativas conjuntas en ámbitos como la cultura, el deporte, el turismo, el medio ambiente y el desarrollo económico y sostenible, ha señalado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

En concreto, ambas ciudades se comprometen a promover, dentro de sus respectivas competencias, acciones coordinadas en sectores como la hostelería y el transporte marítimo y aéreo.

En el ámbito cultural y artístico, se prevé la organización de exposiciones, festivales gastronómicos, espectáculos de danza y eventos musicales que contribuyan a difundir el patrimonio cultural de cada comunidad.

Según Cort, el hermanamiento se sustenta en los vínculos históricos, sociales y culturales entre ambas ciudades, entre ellos la presencia de numerosas familias de origen balear en Santa Cruz de Tenerife.

Por otro lado, desde el punto de vista histórico, cobra especial relevancia la figura de D. Valeriano Weyler y Nicolau, nacido en Palma y considerado Hijo Ilustre de la ciudad, quien también fue Capitán General de Canarias e impulsor de la construcción de la Capitanía General con sede en Santa Cruz de Tenerife.

En el ámbito cultural, uno de los ejemplos más significativos de esta relación es la creación, en el siglo XX, del Colegio Tinerfeño-Balear, reflejo del intercambio entre ambas comunidades.

Igualmente, en el plano económico, Palma y Santa Cruz de Tenerife comparten importantes sinergias, especialmente en sectores como el turismo y la hostelería.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó previamente este hermanamiento mediante acuerdo plenario el 24 de julio de 2025.

Ahora, con la aprobación por parte del Ayuntamiento de Palma, se formaliza este compromiso común de ambas ciudades de reforzar sus lazos y avanzar en una colaboración institucional continuada.