Archivo - La consejera de Salud del Gobierno de las Islas Baleares, Manuela García Romero durante un desayuno Socio-Sanitario, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el Plan Estratégico de Salud de Baleares para el periodo 2026-2030, que estará alineado con el Pacto por la Salud alcanzado a principios de legislatura.

Lo ha anunciado la portavoz adjunta del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

El nuevo Plan Estratégico de Salud, ha explicado, se ha elaborado mediante un proceso participativo y secuencial estructurado en tres fases, el diagnóstico inicial, el diseño y definición estratégica y la participación.

El proceso ha contado con la participación de los órganos directivos de la Conselleria de Salud y del IBSalut, responsables técnicos, profesionales sanitarios y agentes sociales, y se ha tenido en cuenta la participación de la ciudadanía en el Pacto por la Salud.

A partir de este diagnóstico, el Plan Estratégico de Salud se orientará hacia un modelo basado en la salud y la prevención, una atención de "máxima calidad" y los principios rectores que guiarán el desarrollo del mismo.

Estos son la prevención y el autocuidado, la salud en todas las políticas con el enfoque de una sola salud, la equidad y la perspectiva de género, la transformación digital, el enfoque participativo y la evaluación y la transparencia.

El Plan Estratégico de Salud 2026-2030 prevé cinco objetivos estratégicos, 16 líneas de acción y 87 acciones que pretenden dar respuesta a los retos identificados en el diagnóstico, con un plan de implantación que se fundamenta en tres componentes complementarios.

Son una gobernanza que define órganos, responsabilidades y funciones; instrumentos de seguimiento basados en indicadores operativos y estratégicos, y una hoja de ruta para el desarrollo progresivo durante 2026-2030, con una planificación anual conforme a la disponibilidad presupuestaria.

Este sistema, ha considerado Estarellas, permitirá un desarrollo progresivo, adaptado a las necesidades y disponibilidad presupuestaria y con una rendición de cuentas continua.

Los objetivos estratégicos en los que se incluyen las líneas estratégicas y las acciones son optimizar la acción de la Conselleria de Salud para favorecer la evolución hacia un modelo salutogénico de la atención y consolidar un modelo de atención integral y adaptado a las nuevas demandas de salud.

También garantizar la equidad, la gobernanza y la sostenibilidad del sistema, asegurar la dotación y la fidelización de los profesionales de la salud necesarios en Baleares y extender la transformación digital a todo el sistema sanitario autonómico.