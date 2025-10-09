Aprobado por unanimidad el reglamento de uso de la marca Moda Artesana de Mallorca

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado de forma definitiva y por unanimidad el reglamento de uso de la marca Moda Artesana de Mallorca, una herramienta que busca proteger, promover y prestigiar la producción artesanal vinculada al sector de la moda en la isla.

Esta marca, creada y registrada por la institución insular, pretende garantizar la calidad, autenticidad y origen local de los productos textiles, de joyería, de piel, fibras vegetales y calzado elaborados por los artesanos mallorquines.

El reglamento, aprobado en la sesión plenaria de este jueves, establece los requisitos técnicos y el procedimiento para autorizar su uso, así como los mecanismos de control y seguimiento para asegurar su buen funcionamiento, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

"Esta marca es una apuesta decidida por reconocer el talento y el trabajo de nuestros artesanos, impulsar la moda con identidad mallorquina y hacer visible nuestra artesanía como símbolo de calidad y orgullo cultural", ha defendido la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.

LOS DETALLES DEL REGLAMENTO

El reglamento aprobado define los criterios de autenticidad que deben cumplir los productos para obtener la marca, como la producción mayoritaria en Mallorca, el uso de materiales locales y técnicas tradicionales, o la presencia de un taller visitable.

También se crea un Comité Evaluador, formado por expertos en moda, artesanía y patrimonio, que valorará las solicitudes de autorización.

La marca Moda Artesana de Mallorca entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y, a partir de ese momento, los artesanos de la moda interesados en formar parte de la marca podrán inscribirse en el trámite que se abrirá en la página web de la institución insular.