Ara Més-Front Ampli celebra que IB3 no esté obligada a entrevistar a candidatos de SALF

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PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial ha estimado las alegaciones de Ara Més-Front Ampli contra el recurso presentado por Se Acabó la Fiesta (SALF) al plan de cobertura informativa de IB3 de las elecciones del próximo 29 de noviembre, con el objetivo de que el ente público tuviera que entrevistar a representantes de la formación.

La coalición ha criticado que SALF pretendiera "forzar" a IB3 para que emitir estas entrevistas electorales de cinco minutos en televisión y radio, con la intención de obtener espacios informativos "adicionales" y "abrir la puerta" a participar en el debate electoral del 22 de noviembre, reservado a las candidaturas con representación parlamentaria.

En un comunicado, Ara Més-Front Ampli ha señalado que esta resolución avala los principales argumentos jurídicos defendidos por la formación, que sostenía que la condición de grupo político significativo "no implica tener los mismos derechos de cobertura que las formaciones con representación en el Congreso".

En ese sentido, han recordado que la normativa electoral obliga a tener especialmente en cuenta los resultados de las últimas elecciones equivalentes a la hora de organizar debates y entrevistas. Cabe recordar que SALF ni siquiera se presentó a las elecciones generales de 2023, por lo que "no puede reclamar el mismo tratamiento que las candidaturas que sí que obtuvieron representación".

La Junta Electoral también confirma que el plan de cobertura de IB3 respeta los principios de "pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa", tal como defendía Ara Més-Front Ampli en sus alegaciones y rechaza que SALF pueda "imponer" entrevistas compensatorias o modificar la composición del debate electoral.

"Ara Més-Front Ampli celebra esta victoria ante el intento de la extrema derecha de conseguir en los despachos el protagonismo que no obtuvo a las urnas. La coalición reivindica que el pluralismo democrático no se puede confundir con los privilegios mediáticos y defiende una IB3 pública e independiente, que no ceda a las presiones de la extrema derecha", han alegado.