Ara Més-Front Ampli reclama mejorar la conectividad aérea en Menorca y que las inversiones no dependan del turismo

Los candidatos de Ara Més-Front Ampli a las Cortes en un acto electoral en el aeropuerto de Menorca. - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha reclamado un cambio de prioridades en la política aeroportuaria del Estado para que haya una mayor regularidad de la conectividad en Menorca y que las inversiones previstas en el aeropuerto respondan a las "necesidades de movilidad de los residentes" y no "al incremento de la actividad turística".

La candidata de la formación al Congreso de los Diputados, Carme Gomila, ha participado en un acto electoral en el aeropuerto de Menorca, donde ha expuesto tres cuestiones que considera "fundamentales" para el futuro de la infraestructura.

Una sería garantizar una conectividad "adecuada" durante todo el año, otra evitar una ampliación que "incremente la capacidad turística de Menorca" y, por último, construir una nueva torre de control física que garantice las "condiciones necesarias de seguridad y operatividad".

Gomila ha alertado de la reducción de las conexiones aéreas con Barcelona. En ese sentido, ha alegado que este invierno, entre noviembre y marzo, Vueling ha programado un 17 por ciento menos de vuelos con la capital catalana, una situación que implica "menos frecuencias, más dificultados para salir de la isla y precios más elevados para los residentes".

La candidata ha recriminado que una compañía que tiene el monopolio de la conexión con Barcelona durante los meses de invierno no puede "decidir unilateralmente" las condiciones de movilidad de los menorquines. Por este motivo, ha reivindicado la aplicación inmediata de la Obligación de Servicio Público (OSP).

Por eso, ha señalado las "responsabilidades" de los dos grandes partidos estatales, puesto que ha indicado que el PP ha votado en contra de esta reivindicación al Consell de Menorca, mientras que el PSOE, desde el Ministerio, "no ha defendido ante las instituciones europeas una solución que garantice esta conexión esencial".

Gomila ha recordado que este invierno Menorca también ha perdido la conexión con Bilbao y que todavía no se ha recuperado la ruta con Málaga, perdida el 2023.

"No se pueden perder conexiones mientras cada vez hay más dificultades para entrar y salir de Menorca. Se necesita un aeropuerto que conecte la isla durante todo el año, no una infraestructura pensada únicamente para atender la llegada de visitantes durante los meses de verano", ha defendido.

En cuanto a la planificación de Aena y del Gobierno del Estado de invertir 170 millones de euros al aeropuerto de Menorca, Ara Més-Front Ampli ha expresado su "preocupación" porque esta inversión pueda ir destinada a "incrementar la capacidad de la infraestructura" y facilitar "nuevos récords de llegada de turistas".

"Menorca no necesita más capacidad turística, ni más presión durante los meses de verano. Necesita que el dinero público sirva para resolver las carencias que sufren los residentes", ha mantenido.

Asimismo, ha defendido que las actuaciones que se lleven a cabo tienen que priorizar la mejora de los servicios, las instalaciones y las infraestructuras existentes, incluido el aparcamiento, así como garantizar una mejor operatividad del aeropuerto.

Gomila ha señalado que no se trata de invertir más para que "vengan más turistas", sino que se trata de "invertir mejor para dar un mejor servicio a los menorquines".

"No se puede aceptar que se destinen 170 millones de euros a aumentar la capacidad turística mientras no se resuelven problemas tan importantes como la conectividad con Barcelona", ha afirmado.

Finalmente, la candidata ha puesto el foco en el estado de la torre de control del aeropuerto de Menorca, que ha calificado de "preocupante". Gomila ha recordado que se trata de la torre de control "más antigua del Estado" y ha resaltado las "deficiencias" que presenta esta infraestructura.

Por este motivo, Ara Més-Front Ampli ha exigido la construcción de una nueva torre de control física, ya que no es una cuestión "estética", ni de una "simple mejora de las instalaciones", se trata de "garantizar las condiciones necesarias para la operatividad del aeropuerto y la seguridad de los trabajadores".

Gomila ha considerado que Menorca merece unas infraestructuras aeroportuarias "a la altura de sus necesidades" y la torre de control es una "pieza fundamental para garantizar el buen funcionamiento del aeropuerto".

La candidata ha reivindicado un modelo aeroportuario que priorice los residentes, garantice las conexiones durante todo el año, no contribuya a incrementar la saturación turística y disponga de las infraestructuras necesarias para funcionar "con garantías".