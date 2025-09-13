Ara MÉS insta al Parlament a posicionarse sobre la cogestión de los aeropuertos

Archivo - Un avión en una de las pistas del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament del próximo martes debatirá la toma en consideración de la proposición de ley de MÉS per Mallorca y Més per Menorca para reclamar la cogestión de los aeropuertos de Baleares, tal como establece el Estatut d'Autonomia.

"Aprovechamos la estrategia del PP para poner encima de la mesa una proposición de ley de creación de una autoridad aeroportuaria de Baleares, participada también por Aena, por tanto un modelo de cogestión", ha expuesto el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells.

Según el menorquinista, los 'populares' siguen un discurso "muy autonomista" para "dejar en evidencia al Gobierno de España, por ejemplo, dando la culpa de la masificación turística a Aena".

En una nota de prensa este sábado, Ara MÉS ha subrayado que la iniciativa legislativa obligará a los grupos parlamentarios a posicionarse sobre la cuestión "más allá de las palabras". En caso de que saliera adelante la ley, se trasladaría al Congreso para su tramitación.

Para MÉS, la participación de comunidad autónoma en la gestión aeroportuaria, además de "asegurar la coherencia" entre la política aeroportuaria y la turística, tiene que permitir garantizar una operación de los aeropuertos "sensible" con las necesidades de conectividad de los residentes.

En este sentido, la exposición de motivos de la ley subraya que las políticas turísticas de las Islas no se pueden aplicar si cada año se incrementan el número de vuelos y pasajeros.

El portavoz ecosoberanista en el Parlament, Lluís Apesteguia, espera que la propuesta salga adelante con "el mayor consenso posible". Además, ha lamentado que la gestión de los aeropuertos por parte de Aena y del Gobierno ha ido "sistemáticamente en contra de los intereses de la ciudadanía de Baleares".