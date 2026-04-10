ARA MÉS renovará sus órganos directivos para adaptarse a los nuevos retos políticos y sociales

Reunión de representantes de MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa. - ARA MÉS

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

ARA MÉS ha avanzado en la elaboración de una hoja de ruta para renovar sus órganos de dirección con el objetivo de reforzar la estructura y adaptarla a los nuevos retos políticos y sociales.

Representantes de los tres partidos que integran la federación, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa, han mantenido este viernes una reunión de trabajo en la mayor de las Pitiusas.

Según han informado las tres formaciones en un comunicado conjunto, el encuentro ha servido "unificar esfuerzos" de cara a convertirse en "una alternativa política sólida y cohesionada para el conjunto de Baleares".

Durante la reunión, los representantes de los tres partidos han avanzado en la elaboración de una hoja de ruta compartida que incluye la futura renovación de los órganos de dirección de ARA MÉS.

Este proceso, han indicado, tiene como finalidad reforzar la estructura organizativa de la federación y adaptarla a los nuevos retos políticos y sociales.

Además, han acordado impulsar un plan de trabajo conjunto para unificar sus reivindicaciones comunes con la voluntad de dar "una respuesta coordinada a las necesidades de la ciudadanía".

Entre ellas destacan las políticas de vivienda y la lucha contra la masificación turística, "dos de los retos más urgentes que afectan al territorio y a la gente".

En ese sentido, las tres formaciones han coincidido en la necesidad de impulsar "medidas valientes" para garantizar el derecho a la vivienda, reducir la presión turística y mejorar la calidad de vida de los residentes.