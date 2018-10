ARCA solicita a Cort que invierta en Pere Garau comprando uno o dos solares céntricos

Publicado 19/07/2018 11:21:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) ha solicitado a Cort que invierta en Pere Garau comprando uno o dos solares céntricos que permitan construir equipamientos culturales y el centro de salud.

Según ha informado ARCA este jueves en un comunicado, como miembro del Consejo de Gerencia de Urbanismo ya planteó hace un año "la urgencia de comprar los pocos solares libres y céntricos que quedan", pero sólo recibieron "buenas palabras y ninguna acción".

Además, ARCA ha detallado que el pasado martes, en la última reunión del Consell de Gerencia, volvieron a plantear lo mismo, alegando que "es urgente la compra de solares y creación de equipamientos", a lo que el Consell de Gerencia respondió que "tenían que encontrar financiación".

La Asociación ha considerado que esta respuesta "demuestra que no ha habido voluntad clara de dotar de equipamiento mínimo una barriada en la que no se ha hecho ninguna inversión municipal desde la época de Aina Calvo".

Cabe destacar que durante la legislatura de Aina Calvo se mejoraron una serie de calles principales y se les dotaron de contenedores soterrados, lo que la Asociación ha considerado "una acción muy acertada". Además, al final de la legislatura, se creó una plaza propuesta por ARCA dedicada a Encarna Viñas en la confluencia de las calles Antillón y Luca de Tena.

Desde entonces, critica ARCA, ha habido "cero inversiones en el barrio más poblado de ciudad con una densidad de población y multiculturalidad que necesita una atención especial", y denuncia que no tienen "ningún equipamiento público excepto el mercado y un centro de salud de alquiler y en condiciones precarias".

La entidad, que desarrolló un estudio sobre el patrimonio de Pere Garau, ha denunciado que "intentar contentar al barrio con un alquiler de 1.500 euros mensuales no aporta ninguna solución de futuro y no es el camino" ya que "no es ni de lejos lo que necesita un barrio con graves carencias", ha pedido "una inversión real" y apuesta "compensar el olvido de años en Pere Garau".

Asimismo, ha dicho que ya tienen "asumido que será imposible crear alguna zona verde porque la absurda planificación desarrollista no lo permite, aunque el barrio más poblado de ciudad no tiene ningún parque aparte de la parte central de las rotondas de circulación en la plaza Columnas y la plaza Miquel Dolç".