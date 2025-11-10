Archivan la denuncia de un policía local contra la alcaldesa de Felanitx

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 1 de Manacor ha ordenado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, a raíz de la denuncia de un agente de la Policía Local del municipio por resistencia y desobediencia a agente de la autoridad.

Según el auto, adelantado 'MallorcaDiario' y al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado considera que no ha resultado debidamente justificada la supuesta perpetración de un delito por parte de Soler.

La denuncia se enmarca en el cruce de acusaciones que el agente municipal y la alcaldesa protagonizaron el pasado verano a raíz de un informe redactado por el primero en el que acusaba a la segunda de haberla amenazado durante la celebración de la Festa del Vi de Portocolom del pasado 12 de julio.

El oficial denunció a Soler y remitió ante el juez el informe en el que expone su versión de lo sucedido, y la alcaldesa respondió personándose en el procedimiento a título personal.

Por aquel entonces, la alcaldesa negó en reiteradas ocasiones ha negado todos los hechos relatados por el oficial y le acusó a él de dirigirle comentarios y señas machistas y de realizar observaciones acerca de las actitudes sexuales de mujeres.

Días después, siempre según la versión de la alcaldesa, el mismo oficial se presentó en su despacho para anunciarle que había redactado un informe recogiendo las amenazas que ella le había proferido y que iba a llevar al Ayuntamiento a la justicia.

Eso mismo, detalló, ya se lo dijo el pasado 6 de mayo, cuando se le comunicó que después de que hubiera suspendido el examen para ascender a inspector iba a ser trasladado a otro puesto. Hace un año, aseguró , el mismo oficial le envió un mensaje en el que lamentaba que hubiera nombrado a otra persona como inspector jefe de la Policía Local de Felanit.

Aunque la oposición solicitó su dimisión en reiteradas ocasiones, Soler se negó de plano. "El barco no se abandona nunca y menos cuando hay mal tiempo", dijo.