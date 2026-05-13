Arde un asentamiento de chabolas junto a la Vía de Cintura de Palma

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PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en un asentamiento de chabolas situado junto a la Vía de Cintura de Palma, a la altura del polideportivo Germans Escales, ha sido declarado la tarde de este miércoles.

El fuego, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales y de los servicios de emergencias, se ha desatado poco antes de las 15.30 horas.

Está focalizado en un descampado situado entre el polideportivo Germans Escales y la Vía de Cintura en dirección Andratx, junto a unas pistas de petanca donde hay un pequeño asentamiento de chabolas.

Las llamas, de acuerdo con las primeras hipótesis, podrían haberse originado en el asentamiento o a causa de los rastrojos que hay por la zona.

Los Bomberos de Palma se han desplazado hasta el lugar de los hechos para sofocar el incendio. También han actuado una unidad de la Policía Local y un vehículo logístico del SAMU 061.

No ha sido necesaria la intervención de los sanitarios del 061 ni se ha desplazado ninguna ambulancia hasta la zona, por lo que aparentemente no se han registrado heridos.

La actuación de los servicios de emergencias ha provocado algunas retenciones del tráfico, aunque estas son habituales a estas horas del día en esta vía, han informado desde la Dirección General de Tráfico (DGT).