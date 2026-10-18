El Área de Salud pitiusa activa la guardia presencial de servicios médicos y quirúrgicos por las fuertes lluvias

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EIVISSA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Eivissa y Formentera ha decidido reforzar la disponibilidad de sus recursos asistenciales ante el episodio de fuertes lluvias y la situación de alerta meteorológica.

Según ha informado el Área de Salud pitiusa en un comunicado, como medida preventiva y con el objetivo de garantizar la capacidad de respuesta ante posibles urgencias y emergencias, los servicios médicos y quirúrgicos que habitualmente prestan asistencia mediante el sistema de guardia localizada pasarán temporalmente a realizar guardias presenciales.

Esta medida permitirá asegurar una respuesta asistencial ágil ante cualquier eventualidad derivada de la situación meteorológica y garantizar la atención sanitaria a la población de Eivissa y Formentera.

El Área de Salud ha asegurado que mantendrá un seguimiento de la evolución de la situación y adoptará las medidas organizativas necesarias para preservar la seguridad de los pacientes y la continuidad de la asistencia sanitaria.