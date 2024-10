Armengol agradece a Nadal su "ejemplo constante de superación y lucha infatigable"

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha agradecido al tenista mallorquín Rafa Nadal haber sido "un ejemplo constante de superación y de lucha infatigable".

"Se retira un símbolo del deporte isleño y mundial. Gracias a ti, Rafa Nadal, por emocionarnos éxito tras éxito, por ser un ejemplo constante de superación y de lucha infatigable. Has llegado allí donde no sabíamos que se podía ir y, al llegar, has continuado abriendo camino. Mito", ha escrito Armengol en su cuenta de la red social X.

Nadal, ganador de 22 'Grand Slams', ha anunciado este jueves que se retirará del tenis profesional a los 38 años tras la disputa con España de las Finales de la Copa Davis, que se celebrarán en Málaga del 19 al 24 de noviembre.