Armengol apela a la "responsabilidad y sentido común" para formar "con rapidez" un Gobierno con Sánchez como presidente

Publicado 24/07/2019 12:31:03 CET

IBIZA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha confiado este miércoles en que exista la "suficiente responsabilidad y sentido común" para que se conforme "con rapidez" un Gobierno de España encabezado por Pedro Sánchez, ya que es "bastante evidente que el PSOE ganó las elecciones".

Durante una visita a Ibiza, Armengol ha expresado que desea que haya un Gobierno de España a la mayor brevedad, tal y como ya ha manifestado en distintas ocasiones.

"Es evidente que se necesita estabilidad en este momento en España, emprender medidas que no dependen de las competencias del Govern y del Consell, pero que son absolutamente necesarias", ha añadido Armengol, recordando la necesidad del régimen fiscal, entre otras cosas.

Según ha dicho, la "sensación de incertidumbre" existente en España desde hace tiempo "no ayuda a que se siga creciendo económicamente, ni a poder redistribuir la riqueza de una forma justa y que las competencias de las Comunidades Autónomas puedan ser ejercidas adecuadamente".

La presidenta ha confiado en que este jueves, en la segunda votación del debate de investidura, Pedro Sánchez sea designado presidente y se pueda iniciar una legislatura "de tranquilidad, solidez y de afrontar los retos". Con todo, Armengol no ha querido pronosticar lo que puede suceder este jueves porque no tiene "información de dentro y no sería sensato".

El Pleno del Congreso rechazó este martes la investidura del candidato socialista, que sólo sumó 124 votos a favor, los 123 del PSOE y el del diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), frente a los 170 'no' de PP, Ciudadanos, Vox, Esquerra Republicana (ERC), Junts, Coalición Canaria (CC), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el de la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero -que había emitido su voto telemáticamente-. Por su parte, el resto del grupo de Unidas Podemos, PNV, EH Bildu y Compromís se abstuvieron.