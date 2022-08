Armengol asegura que Baleares "está de enhorabuena" por la financiación del Gobierno para el transporte público

IBIZA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reiterado que Baleares "está de enhorabuena" porque ha conseguido la "mayor financiación que pone el Estado" para conseguir la gratuidad en el transporte público de autobús.

"Ibiza es uno de los territorios que más subvención tendrá del Estado", ha reiterado, celebrando la "línea de mejora en los precios que ha anunciado el presidente de Ibiza".

En la Isla, Armengol ha participado en los actos institucionales con motivo de las Fiestas de la Tierra, valorando el discurso del presidente del Consell, Vicent Marí, quien ha anunciado que a partir de septiembre tres escuelas infantiles y el servicio de autobús público serán gratuitos para los ibicencos.

Al mismo tiempo, Armengol ha asegurado que le gustaría que ya se hubiera aprobado la nueva concesión de transporte público en Ibiza, un servicio "a la altura de lo que se merecen" los ibicencos".

Además, ha criticado que, desde que el Gobierno anunció la bonificación del transporte, el Consell no ha contactado con el Ministerio de Transportes o el Ejecutivo nacional, "que es quien puede negociar esto".

La presidenta ha afirmado que ella ha adoptado un "papel que no me corresponde" negociando mejoras para Ibiza, Formentera o Menorca, aunque el Govern no tiene las competencias en transporte.

La presidenta, en declaraciones a los medios, ha destacado también la "capacidad de lealtad y diálogo" que el Govern siempre ha mostrado tanto con el Consell como con los cinco municipios.

Por ello, el Ejecutivo siempre ha planteado "medidas de consenso" puesto que son un Govern "muy insularista" y desde que Armengol lo preside la financiación para Ibiza ha aumentado casi un 60 por ciento.