PALMA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, asiste este martes a la gala de los Premios Solidarios ONCE Illes Balears 2022, que tendrá lugar en el Teatro Principal de Palma.

También participarán en la gala, prevista para las 20.00 horas, la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, la vicepresidenta de Servicios Sociales y Participación del Grupo Social ONCE, Imelda Fernández, la presidenta del Consell Territorial de la ONCE, María del Carmen Soler, y el delegado territorial de la ONCE, Josep Vilaseca.

A lo largo de la gala se entregarán los diferentes premios y, antes de finalizar, la presidenta pronunciará unas palabras.