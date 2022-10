Armengol, a Campos (Vox): "Un diputado que no condena 40 años de dictadura no se puede llamar demócrata"

PALMA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha reprochado este martes al portavoz parlamentario de Vox, Jorge Campos, que su grupo no haya asistido a la lectura de un manifiesto en recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, que ha tenido lugar antes de comenzar el pleno del Parlament.

"Un diputado que no condena un golpe franquista, 40 años de dictadura, la represión, los asesinatos, las torturas, que no está contento con que recuperemos cuerpos de víctimas, no se puede llamar demócrata", ha remarcado Armengol.

La presidenta del Govern ha aprovechado una pregunta en la sesión de control por parte de Vox para criticar la ausencia de la formación en la lectura de este manifiesto y después de que Campos haya acusado al Ejecutivo de "incumplir códigos éticos de la democracia".

Inicialmente, Campos había planteado una pregunta sobre el papel que ejerce el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, de quien ha dicho que "en reiteradas ocasiones" no sustituye a la presidenta en actos oficiales. "Desempeña un cargo institucional que debe estar por encima de sus filias y sus fobias, y debería acudir a los actos que, a lo mejor, como dirigente de Podemos le ocasionan urticarias. Como el pasado 12 de octubre, con la Fiesta Nacional", ha señalado Campos.

"Si sus socios de gobierno son los comunistas de Podemos, por una parte, y los separatistas de MÉS, por otra. Llega el 12 de octubre y su vicepresidente no le sustituye", ha expresado el portavoz de Vox, quien ha mencionado algunas declaraciones de cargos de MÉS y Podemos a través de las redes sociales en el 12 de octubre, señalando que Armengol "preside el gobierno más radical de la historia de Baleares". "Eso sí que preocupa a los ciudadanos", ha concluido.

Ante esta pregunta, Armengol ha considerado que Campos "está totalmente ausente de la realidad de Baleares". "¿Usted cree que eso es lo que preocupa a la ciudadanía de esta comunidad autónoma?", ha preguntado la presidenta, quien ha recordado que puede delegar en cualquier conseller o consellera la representación en actos oficiales.

En este sentido, ha recordado que el 12 de octubre la representación del Govern fue ejercida por la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, y la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez. "¿No está bien representado el Govern cuando hay dos conselleras que son mujeres?", ha preguntado.

Armengol ha explicado que cuando no está, por funciones, sí que es sustituida por el vicepresidente del Govern. "Estoy encantada porque estoy muy bien sustituida por Juan Pedro Yllanes", ha indicado.