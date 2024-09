Armengol y Cladera piden alternativas a las políticas de PP y Vox "para volver a gobernar en 2027"

PALMA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, y la de la Federación Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, han pedido este sábado a los Socialistas de la isla, con motivo de la celebración de la asamblea de Regidores 2024, celebrada en Inca, alternativas a las políticas de PP y Vox "para volver a gobernar en 2027".

Durante la asamblea de Regidores, recogida en una nota de prensa posterior, la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha pedido a los regidores socialistas que planteen alternativas y estrategias "para volver a gobernar en 2027 y para planificar la Mallorca del futuro, porque el Partido Socialista es una herramienta al servicio de la ciudadanía y un partido municipalista que tiene muy claro que los ayuntamientos son la primera puerta de entrada de cada ciudadano cuando tiene un problema".

Este será el principal objetivo de los procesos congresuales que pone en marcha el Partido Socialista, sin olvidar, según ha apuntado la secretaria general, las necesidades y urgencias que tiene la ciudadanía, y que ha pedido que sean atendidas por el Govern balear.

En este sentido, Armengol ha destacado la falta de vivienda como el principal problema de la ciudadanía de las islas, por lo que ha asegurado que "los ayuntamientos tienen que ofrecer suelo al Govern para que haga viviendas de protección pública y hay que ponerlo negro sobre blanco para que la señora Prohens haga estas viviendas, y si los municipios del PP no entregan suelo público como hicieron", ha recordado, "cuando gobernaba el PSIB", junto a MÉS y Unidas Podemos, "hay que explicarlo, porque tienen recursos para hacerlo".

De hecho, parece que esta semana el Govern empezará a inaugurar las viviendas que, según han apuntado los socialistas, fueron hechas por el Ejecutivo que presidía Francina Armengol. "Nosotros dejamos el trabajo hecho, hemos dejado escuelas, centros de salud, y un tranvía de Palma con presupuesto con el que ya es hora que se pongan", ha señalado la secretaria general del PSIB-PSOE.

Precisamente, la dirigente socialista ha reivindicado el fondo de insularidad y el REB logrado entre el Ejecutivo que presidía y el de Pedro Sánchez, y gracias al que "Prohens tendrá el mejor presupuesto de la historia". Ahora bien, "no es posible que nosotros pongamos más recursos públicos en la caja del Govern y ellos se dediquen a bajar impuestos a los ricos", ha considerado la secretaria general.

Además, Armengol ha alertado que Prohens "intenta privatizar servicios públicos, porque esto va de no querer hacer plazas de FP, no extender el 0-3 años público". También, ha continuado, "empiezan a empeorar todas las ratios de la sanidad pública para que la gente vaya a la privada, porque ya no es lo mismo que se espera por un especialista ahora que con nosotros, y en esto nos va la vida".

La secretaria general del PSIB-PSOE ha advertido finalmente que "las políticas del PP van a los de siempre, a los que más tienen, a sus negocios y su gente, a un modelo de comunidad autónoma en el que todo está en venta, diciendo que quieren poner límites mientras aprueban un decreto ley que vuelve a permitir construir en zonas inundables, quieren poner alquiler vacacional en la Serra de Tramuntana y que sitúa la vivienda como un bien de especulación".

Por su parte, la secretaria de la Federación Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, ha puesto en valor el trabajo de refuerzo del proyecto político de los socialistas en Mallorca, como alternativa a gobiernos de PP y Vox.

"Debates como el de hoy en esta Asamblea de Regidores son necesarios ante la radicalización de una derecha que se ve atrapada por el discurso de la extrema derecha", ha opinado Cladera, quien, en este contexto político, tras un año y medio del inicio de la legislatura, ha hecho un llamamiento a "plantear alternativas claras" ante unos gobiernos del PP que "dicen una cosa y hacen otra".

Según los socialistas, ejemplos de este "doble discurso" de los gobiernos de Prohens y de Galmés son el planteamiento de la Mesa de Sostenibilidad, mientras que por otro lado se autorizan los alquileres vacacionales en la Serra de Tramuntana, o la legalización exprés de 30.000 viviendas en suelo rústico que ha desbloqueado el Decreto Ley ómnibus.

"Somos la alternativa para evitar la barra libre en rústico" ha dicho Cladera, quien también ha destacado las políticas de vivienda de la derecha son "claramente deficitarias" para dar solución "al mayor problema para todas las personas que no pueden acceder a ella".

Cladera ha invitado finalmente a los regidores a seguir trabajando en común, en la dirección que "se ha seguido en los últimos ocho años que se ha gobernado" para ser la alternativa a "políticas de extrema derecha que no llevan al progreso ni hacen avanzar a la sociedad".

La Asamblea de Regidores de los Socialistas de Mallorca ha reunido en Inca los 144 representantes socialistas en más de 40 ayuntamientos de la isla.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha dado la bienvenida a los regidores, con una apelación al cambio de la relación que mantienen los municipios de Mallorca con las instituciones como el Consell y el Govern en esta legislatura: "antes la comunicación con Consell y Govern era total, y ahora parece que el PP gobierna en solitario; nos sentimos solos cuando es necesario que hagamos oír nuestra voz".

En la Asamblea, bajo la presidencia del alcalde de Artà, Manolo Galán, también ha estado presente el regidor socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, que ha participado en un panel conjunto con la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, sobre municipalismo, turismo y sostenibilidad.