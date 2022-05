Armengol critica que el PP no esté "ni en el presente ni en el futuro de las Islas" en referencia a la ley turística

PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha criticado este miércoles que el PP no esté "ni en el presente ni en el futuro de las Islas", en referencia al acuerdo alcanzado el martes sin la formación para introducir enmiendas en la ley de turismo.

"Se escenifica una cosa muy evidente, durante los momentos difíciles de la pandemia sanitaria hay algunos que han trabajado y remado juntos para salir y otros que se han puesto de perfil pensando en sus intereses de partido, que son los que no están en la foto de ayer", ha dicho la presidenta durante un acto en Calvià.

En este sentido, ha puesto en valor el pacto conseguido, porque mejora "sin duda" la normativa turística planteada desde el Govern y el "impacto positivo que tiene que tener el turismo" en la economía y sociedad de las Islas.

"Ya no hablo de Vox, pero el PP no está en este acuerdo porque no está ni en el presente ni en el futuro de la ciudadanía de Baleares", ha insistido.

Por contra, ha expresado su agradecimiento a las formaciones políticas "que han querido formar parte de este pacto" y a la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), por sumarse "al acuerdo de una ley de turismo que vuelve a poner a las Islas en la vanguardia turística a nivel internacional".