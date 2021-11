Armengol defiende que su Govern es el que está consiguiendo más recursos hacia Baleares de la historia

El PP dice que el Ministerio de Transportes "ya ha confirmado a un conseller insular" que se ha renunciado a los convenios por el factor de insularidad

PALMA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido este martes que su Ejecutivo es el que está consiguiendo más recursos del Estado hacia Baleares de la historia, en respuesta a las críticas del PP que le acusan de haber renunciado a los convenios de carreteras.

La presidenta ha hecho estas declaraciones en el marco de una pregunta del portavoz del PP en el Parlament, Antoni Costa, en la sesión de control al Govern en el pleno.

Costa ha acusado a Armengol de haber renunciado a los convenios de carreteras a cambio de dotar el factor de insularidad. "Y no me diga que no es así, porque el Ministerio de Transportes ya lo ha confirmado a un conseller insular allí donde usted gobierna", ha declarado Costa.

Por ello, el PP ha afirmado que "o Armengol participó en el engaño" o "ha permitido que la ministra Montero engañara a los ciudadanos de Baleares". Costa ha avisado que obras como las de la carretera general de Menorca, el segundo cinturón de Palma, mejoras en los accesos a la capital o el cinturón de Vila "no se pueden ejecutar por falta de financiación".

Costa ha reprochado a Armengol que "continúa dando largas sin reclamar absolutamente nada" y ha invitado al PSOE y a Podemos a apoyar las enmiendas del PP sobre este tema en el Congreso, "sin excepciones" --en alusión a una enmienda de Unidas Podemos que deja fuera el convenio del Consell de Ibiza--.

Por su parte, Armengol ha respondido a Costa defendiendo la gestión del Govern. "Cree el ladrón que todos son de su condición, se piensan que hacemos lo que ustedes hacían cuando gobernaban", ha dicho.

La presidenta ha sostenido que el Govern está consiguiendo más recursos para Baleares y también ha destacado la financiación que el Ejecutivo aporta a los Consells insulars. "Cada uno de ellos debe pedir más recursos y los acompañaremos para todo", ha añadido.