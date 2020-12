Armengol defiende ligar la financiación autonómica a la capacidad y carga fiscal de cada Comunidad

La presidenta balear aclara que defiende la autonomía fiscal de las Comunidades pero ve "injusto" que Madrid pueda bajar impuestos gracias a recursos extra por ser capital

PALMA DE MALLORCA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido este martes que se vincule la capacidad fiscal de cada Comunidad Autónoma y la carga fiscal de sus ciudadanos al sistema de financiación autonómica, "respetando la autonomía de cada territorio".

Así se ha expresado Armengol en respuesta a una pregunta sobre la armonización fiscal que le ha planteado la portavoz de Cs, Patricia Guasp, durante el pleno del Parlament.

Armengol ha aclarado que defiende la autonomía fiscal de las Comunidades, y ha recordado que, de hecho, Baleares lleva tiempo reclamando un sistema fiscal propio dentro del Régimen Especial (REB) para compensar la insularidad.

Sin embargo, ve "injusto" que Madrid "es capaz de bajar impuestos" porque recibe "recursos extra" por la capitalidad y por la "concentración de poder". Además, "es capaz de bajar la sanidad pública hasta niveles inmensos" y después en el reparto del fondo no reembolsable a las CCAA "todos le tienen que pagar a Madrid por su sanidad pública", ha protestado.

En este sentido, Armengol ha defendido que la solución es "más descentralización de poder" y "ser más justos con el reparto del sistema de financiación". "Nosotros somos pagadores netos, y Cataluña también, porque somos comunidades infrafinanciadas", ha incidido.

Por su parte, Guasp ha reclamado a Armengol que aclarase si "estaría dispuesta a subirle los impuestos a los ciudadanos de Baleares" en el caso de que la propuesta de armonización fiscal se hiciera "al alza".

Guasp ha pedido a Armengol que "no se sume a la manipulación y al cinismo de Esquerra". "No merecemos que nuestro futuro dependa de las concesiones y privilegios de partidos separatistas de Cataluña o País Vasco mientras nuestro REB no se está tomando en serio", ha criticado Guasp.

La diputada de Cs ha coincidido en que "el sistema de financiación actual es injusto e insolidario" pero ha resaltado que "ni el PP ni el PSOE han querido reformarlo".