Armengol defiende a Massot tras que Vox la acuse de ir al funeral de este "separatista" para "huir de los cazadores"

PALMA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido este martes, en el pleno del Parlament, al monje e historiador mallorquín Josep Massot como "referente intelectual" después de que Vox la haya acusado de asistir al funeral de este "separatista" para "huir de la manifestación convocada por los cazadores a las puertas del Parlament hace una semana.

Así lo ha hecho la presidenta Armengol en respuesta al portavoz parlamentario del Grupo Vox-Actúa Baleares, Jorge Campos, quien se ha interesado por cómo el ejecutivo autonómico defiende el papel de la caza, en la que el diputado ha acusado a la dirigente de "asistir al funeral del monje separatista Josep Massot para tratar de huir de la manifestación que los cazadores llevaron a cabo la semana pasada a las puertas del Parlament".

Ante esta declaraciones, Armengol ha apuntado que ella "ya sabía a lo que Vox había venido a este Parlament". Sin embargo, ha precisado, "hay que pedirle que retire las palabras sobre el monje intelectual, Josep Massot". "A mí me puede insultar, porque tengo la espalda ancha, pero no a una persona que ha fallecido recientemente y que, además, es un referente intelectual, porque esto no tiene cabida en un parlamento democrático como este", ha enfatizado.

Precisamente, ha añadido, "con la intención de homenajear a los parlamentos democráticas, hay que recordar que el monje e historiador Massot era una persona íntegra, embajadora de la cultura catalana sí, pero también de Baleares, además de un ejemplo para muchos, aunque usted nunca llegará a su altura para entenderlo".

Por su parte, el portavoz del Grupo Vox-Actúa Baleares, Jorge Campos, ha incidido en su pregunta sobre "las múltiples restricciones que el Govern impone a la caza" y, particularmente, "acerca de la prohibición de cazar tordos y codornices que quiere instaurar en Ibiza el marco de la Red natura 2000 sin atender a los perjuicios que esto puede ocasionar".

"Yo no he insultado al señor Massot, diciendo que era un monje separatista, independentista, lo que hecho ha sido definirlo. Por ello, usted --en alusión a la presidenta Armengol-- no tiene que tomar mis palabras como excusa, sino responder a la pregunta, porque lo que está haciendo su Govern es impulsar políticas que nada tienen que ver con la conservación, olvidándose de los beneficios que la caza aporta a ella, por ejemplo, con el control de plagas", ha sentenciado.