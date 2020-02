Armengol defiende que "nunca" ha "escondido" el problema de la explotación sexual de menores tutelados

Publicado 24/02/2020 11:33:07 CET

La presidenta considera que la comisión de expertos es "lo adecuado" y lamenta la actitud de la oposición

PALMA DE MALLORCA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido este lunes que "nunca" ha "escondido" la existencia de casos de explotación sexual de menores tutelados, y ha asegurado que mejorar la situación de estos menores "siempre" ha sido una cuestión "prioritaria".

Así se ha expresado Armengol en una entrevista al programa 'Al Dia' de IB3 Ràdio, recogida por Europa Press, donde ha mantenido que cuando ha tenido responsabilidad de gobierno ha puesto "más recursos para la protección de los menores", tanto como presidenta del Consell de Mallorca (2007-2011) como en el Govern. "Hay un problema real que existe, que yo no lo he escondido nunca", ha señalado.

La presidenta del Govern ha pedido poner el foco sobre quienes demandan explotación sexual, que son quienes deben "ser perseguidos" y "pagar por su delito".

Por otro lado, Armengol ha considerado que la fórmula de la comisión de expertos por la que ha optado el gobierno del Consell es "lo adecuado" y ha insistido en que es dicha institución quien debe decidir quién coordinará el organismo. Al respecto, la líder socialista ha acusado a la oposición de "pretender" un "supuesto escándalo" sobre el catedrático Jorge Carlos Fernández del Valle, propuesto para esta función, y ha censurado que intenten "desprestigiarle".

Armengol también ha criticado la "falta de responsabilidad" de la oposición, a quienes ha reprochado que "utilicen" este tema para "hacer política" y "desgastar" al Gobierno, en referencia a la pregunta de la diputada del PP en el Congreso, Margalida Prohens, al vicepresidente Pablo Iglesias.

Igualmente, Armengol ha indicado que durante unos años de la legislatura del PP, la mención a determinados casos "desapareció" de la memoria de la Oficina del Menor. "Alguien lo tendría que investigar", ha dicho.

ESPERA QUE LA NEGOCIACIÓN DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN SEA "ANTES"

Por otra parte, respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica, la presidenta balear ha recordado que el compromiso del Gobierno de España era abrir la negociación en seis meses. "Yo espero que se cumpla", ha dicho Armengol. Al ser preguntada por las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hablaba de finales de año, Armengol ha manifestado que espera que "sea antes".

Respecto a las ayudas por el temporal 'Gloria', Armengol ha insistido en que trabajan para que "tanto la Delegación del Gobierno como los Ministerios garanticen que llegan los recursos" a los Ayuntamientos "y se puedan tener las zonas turísticas en condiciones antes de la próxima temporada", que "es lo que piden los alcaldes".

CESIÓN DE SUELO A PROMOTORES PRIVADOS

Otro tema de la entrevista han sido las divergencias entre los socios del 'Pacte' sobre algunas políticas, como la cesión de suelo a promotores privados para incentivar la construcción de vivienda asequible.

Armengol ha comentado que "cada partido tiene su estrategia" pero ha afirmado que en el Govern todos los socios trabajan "conjuntamente", si bien ha reconocido que "las estrategias mediáticas a veces no son las más acertadas".

La presidenta ha defendido la propuesta de cesión de suelo a promotores privados. En particular, ha argumentado que "hay mucha gente" que no puede acceder a un alquiler social "porque no entran por condiciones de renta", pero que tampoco pueden "llegar" a un alquiler de mercado. Por eso, espera que la medida pueda promover una bajada del precio de la vivienda.

Paralelamente, Armengol ha rechazado comentar si piensa repetir como candidata del PSIB en el futuro y se ha limitado a expresar que se siente "muy respaldada" por la ciudadanía y el partido, del que ha recalcado que "es altamente democrático".

Finalmente, sobre la internalización de IB3, Armengol ha dicho que es "partidaria" de que el sistema público sea "lo más fuerte posible" si bien ha matizado que hay que evaluar los "pros y contras".