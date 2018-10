Armengol no descarta la vía judicial para reclamar las inversiones

Actualizado 27/04/2015 18:08:43 CET

Apuesta por "compensar la insularidad para ser más competitivos con un nuevo REB"

PALMA DE MALLORCA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista a la presidencia del Govern, Francina Armengol, que ha desgranado las propuestas económicas en el Foro Empresarial COM 365, ha manifestado que no descarta la vía judicial para "reclamar las inversiones que debían llegar esta legislatura".

Durante su intervención, Armengol ha aseverado que no le "temblará la mano" para "reivindicar en Madrid las inversiones y la financiación que toca a Baleares", hasta el punto de "no descartar la vía judicial para reclamar estas inversiones si la vía política no da resultados".

Además, la secretaria general del PSIB ha señalado que apuesta por "compensar la insularidad con un nuevo Régimen Especial de Baleares (REB)" y "una financiación justa para las islas, de manera que se compensen los costes de la insularidad y podamos ser más competitivos".

Así, ha dicho que apostará por "la economía del conocimiento, la investigación y la innovación" y facilitará "acuerdos con todos los empresarios del sector turístico para alargar la temporada potenciando los sectores que crean productos con valor añadido y empleo de calidad".

Para aumentar la competitividad de Baleares y del tejido empresarial, también ha puesto sobre la mesa la necesidad de "trabajar para reducir costes energéticos y de transporte".

En este sentido, ha propuesto "mejorar la conectividad bajando las tasas aeroportuarias en temporada baja y poniendo en marcha una tarifa plana para los vuelos entre islas y entre las islas y la península".