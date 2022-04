Armengol pide a MÉS per Menorca "máxima responsabilidad" y que "no abandone" el equipo de gobierno del Consell Insular

PALMA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha pedido este lunes "máxima responsabilidad" a MÉS per Menorca y que "no abandone" el equipo de gobierno del Consell Insular, que la formación ha dado por roto este domingo, tras que la presidenta de la institución, la socialista Susana Mora, decidiera aplazar el pleno extraordinario en el que se iba a debatir y votar la proposición de ley de la Reserva de la Biosfera.

Según ha manifestado la presidenta Armengol en declaraciones a los medios de comunicación, "este Govern mantiene su compromiso absoluto con el Consell de Menorca, al que apoya en la tramitación de la Proposición de Ley de Reserva de la Biosfera, aunque comparte la decisión de la presidenta de la institución insular, Susana Mora, de posponer el plenario hasta lograr tener una iniciativa legislativa absolutamente encajada, desde el punto de vista jurídico, en el entramado institucional balear y estatal, en lo que respecta al ámbito competencial".

"El Consell de Menorca tiene el compromiso de este Govern para que la Proposición de Ley de la Reserva de la Biosfera pueda salir adelante lo antes posible, tal y como se ha expresado desde la institución insular que es su voluntad", ha hecho hincapié Armengol, quien ha añadido que "el Govern seguirá trabajando con el Consell Insular para que esto sea posible dentro de las competencias de cada uno".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad necesaria" para "mantener la unidad de acción, de gobierno y de trabajo conjunto en momentos como los actuales, marcados por la incertidumbre social que sufre la población, que exige unidad a sus representantes políticos".

Asimismo, la presidenta del Govern balear ha apuntado que en su vocabulario "no existe el chantaje político", sino que apuesta por "las negociaciones, los consensos y el diálogo", tal y como "se ha demostrado", ha continuado diciendo, haciendo hincapié en que "este ha sido el ejecutivo balear más descentralizador del historia democrática".

"El Govern seguirá trabajando en esta línea de negociación, consenso y diálogo porque cree en el federalismo interior", ha destacado y ha incidido en que "como ha explicado la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, esta iniciativa se ha de encajar en el ordenamiento jurídico estatal y autonómico".

Finalmente, la presidenta Armengol ha vuelto a pedir "máxima tranquilidad" a la ciudadanía y "responsabilidad" a MÉS per Menorca, formación a la que ha solicitado "no abandonar el equipo de Gobierno del Consell".

"Si, como ocurre ahora, hay un problema de encaje jurídico de una iniciativa legislativa, este se puede y se debe resolver. Todos, me refiero al Govern balear y a PSOE y Unidas Podemos Menorca, queremos resolverlo, de hecho, desde el diálogo y el trabajo conjunto. Por eso, pedimos que MÉS per Menorca no abandone pero lo pedimos desde respeto absoluto a la decisión que pueda tomar cualquier formación política", ha sentenciado.