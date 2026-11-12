Armengol (PSIB) pide el voto el 29N para "continuar avanzando en derechos, libertades y democracia"

Acto del PSOE de la tradicional pegada de carteles para dar inicio a la campaña electoral del 29N - PSIB

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso por Baleares, Francina Armengol, ha protagonizado la tradicional pegada de carteles afirmando que comienza una campaña que debe permitir que España "continúe avanzando en derechos, libertades y democracia".

Acompañada de la candidata de izquierdas al Senado, Catalina Cladera, y otros candidatos, Armengol ha reivindicado que el país se juega en las elecciones generales del 29 de noviembre "continuar avanzando o retroceder 40 años".

La socialista ha destacado que gracias a los votos de su partido la Diputación Permanente del Congreso ha hecho posible que 69.000 personas puedan tener una prórroga de su contrato de alquiler y ha remarcado que PP y Vox han votado en contra del decreto.

La vivienda ha sido la primera de las prioridades que la candidata ha puesto sobre la mesa, contraponiendo el modelo del PSOE que "cree en el derecho a la vivienda" frente a un PP "entregado a los fondos buitre".

También ha hecho referencia a las pensiones y a los derechos laborales para remarcar que el 29N se decide "unas pensiones que se actualicen cada año con el IPC" o "una privatización o una reducción de la subida de las pensiones".

Entre otras cuestiones, Armengol ha destacado la reforma laboral del Gobierno que ha hecho posible "la mayor estabilidad laboral de la historia de la democracia", así como el aumento de la aportación para la ley de dependencia durante la legislatura de Pedro Sánchez.

"Se está discutiendo de nuevo, una vez más, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, si queremos o no queremos ser madres, el derecho al aborto", ha advertido, para después criticar que estos discursos "recuerdan cosas muy antiguas que pasaron hace muchos años".

Según Armengol, "solo hay una opción, que es votar el Partido Socialista". Así, ha pedido el voto de "la alegría y la esperanza", el voto de "una España en colores, con más libertad, más democracia y más derechos".