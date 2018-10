Arquitectos del Govern y del Consell evaluarán las casas afectadas por las inundaciones en Mallorca

Actualizado 15/10/2018 17:19:34 CET

Arquitectos de la Conselleria de Territorio y del Consell de Mallorca, así como voluntarios, evaluarán a partir de este martes las casas afectadas por las inundaciones registradas en la Comarca del Llevant de Mallorca.

Así lo ha anunciado este lunes la presidenta del Govern, Francina Armengol, quien ha detallado que se empezará por aquellas viviendas que han sido apuntaladas por los Bomberos de Mallorca, si bien el objetivo es visitar todas las casas afectadas.

Igualmente, en coordinación con el colegio de arquitectos y el de aparadores, se realizará una valoración de los espacios públicos. Armengol ha explicado que estos diagnósticos servirán a la hora de reclamar las ayudas.

En declaraciones a los medios, Armengol ha indicado que se han apuntalado menos de una decena de vivienda aunque hay varias que necesitan algún apoyo.

Para las familias que han sido desalojadas por la inseguridad de sus viviendas, la presidenta del Govern ha afirmado que ya hay seis casas del Ibavi disponibles para ellos. Concretamente, dos se encuentran en Manacor, una en Petra, una en Capedepera y dos en Sa Pobla.

AUTOBUSES GRATUITOS

Por otra parte, Armengol ha anunciado que, sin necesidad de ser aprobadas en el Consell de Govern, se van a poner en marcha medidas para facilitar el transporte de aquellas personas que han perdido sus vehículos a consecuencia de la riada.

En este sentido, el martes comenzará una línea de autobús de Sant Llorenç a Manacor con una frecuencia de una hora. Además, se entregará una tarjeta de transporte gratuito de dos meses a las personas que se han quedado sin coche.

La tarjeta del TIB se podrá obtener en la ventanilla única que abrirá el Govern en el Ayuntamiento de Sant Llorenç para agilizar todos los trámites a los vecinos.

Por su parte, el servicio de bus, que conectará cada hora Sant Llorenç con Manacor, se prevé que empiece entre mañana martes y el miércoles.

El objetivo, dadas las peticiones realizadas por el Ayuntamiento de Sant Llorenç, es que el servicio esté operativo desde primera hora de la mañana hasta la noche. El autobús lanzadera tendrá salida de Sant Llorenç a partir de las 06.15 horas, cada hora.

Este servicio especial se sumará a la línea regular de transporte por carretera con Sant Llorenç, que este lunes ha retomado el servicio con trayectos desde las 06.25 horas hasta las 21.00 horas (desde Sant Llorenç) y último servicio desde Manacor a las 21.10 horas.

Las paradas del bus lanzadera serán las habituales de la línea 411. En sentido Manacor: c/ Mossèn Galmés - c/ Tramuntana y c/ Mossèn Galmés - c/ Lepanto; y en sentido Sant Llorenç: c/ Mossèn Galmés, números 32 y 114. En Manacor, el bus hará un trayecto circular con paradas en Molí d'en Polit, plaza de Sa Mora y rambla Rei en Jaume.