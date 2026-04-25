Arranca la primera edición del Mallorca Photofest

Inauguración de la primera edición del Mallorca Photofest - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado este sábado en La Misericòrdia la primera edición del Mallorca Photofest 2026, un nuevo festival bienal dedicado a la fotografía y a la imagen contemporánea.

El centro cultural ha sido el escenario de una inauguración que marca el inicio de un programa que se prolongará hasta el 30 de agosto y que llegará tanto a Palma como a diversos municipios de la Part Forana, ha informado la institución insular en un comunicado.

Una de las señas de identidad del Mallorca Photofest será "la diversidad y la complementariedad" de los espacios que participan en esta primera edición y de la variedad de propuestas en torno a la fotografía.

El festival se articula a partir de una red de centros museísticos, fundaciones, galerías, espacios independientes y ayuntamientos de toda la isla que permitirá desplegar la programación en múltiples puntos de Mallorca.

La Misericòrdia acogerá dos de las exposiciones centrales de esta primera edición, 'Grandeza y bajeza de lo espontáneo', de Bandia Ribeira, galardonada con el Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2025, que podrá visitarse en la capilla del centro cultural; y 'Cuando se acabe el día', de Beatriz Polo Iañez, Premi Mallorca de Fotografia Talent Illenc 2025, en la sala del Arxiu del So i de la Imatge. El estreno de ambas muestras será el próximo 4 de junio.

El Museu de Mallorca también se sumará a la propuesta cultural con la exposición 'Negatius de sol. A dos segles del naixement de la fotografia', que se inaugurará el 10 de julio.

Comisariada por Martí Llorens (Factoría Heliográfica) y la Fundació Casa Planas, la muestra propone un recorrido por los orígenes del medio fotográfico y su evolución hasta la actualidad.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha celebrado que el festival "llenará Mallorca de cultura visual para dar visibilidad a la creación fotográfica contemporánea". Entre los asistentes a la inauguración ha estado el alcalde de Palma, Jaime Martínez.