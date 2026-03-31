Arranca la temporada del campamento de La Victòria

Instalaciones del campamento de La Victòria. - CAIB

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Juventud (IbJove) ha inaugurado la temporada del campamento de La Victòria, en Alcúdia, con un grupo que cursa el ciclo formativo de Técnico en guía en el medio natural y de tiempo libre en el IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB).

Son 18 chicos y chicas de entre 17 y 19 años que llegaron el lunes a las instalaciones y permanecerán hasta el miércoles, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

Hasta octubre, que es cuando termina la temporada, hay 22.069 plazas reservadas, que se corresponden con 10.833 jóvenes, y hasta el día 15 de abril está previsto que pasen por la instalación un total de 939 niños y jóvenes.

Además del Consell de Mallorca y de algunos ayuntamientos, han reservado los espacios asociaciones de familias, centros educativos, clubes de recreo y entidades de tiempo libre.

En el último año, el IbJove ha realizado mejoras en las instalaciones orientadas a garantizar la accesibilidad universal y la calidad de la experiencia educativa, así como por hacerlas más sostenibles y adaptadas a las necesidades de los usuarios.

En este sentido, se han adaptado tiendas de campaña y se ha construido una rampa de acceso a los servicios sanitarios para las personas con movilidad reducida. Además, se ha comprado una silla anfibia para que los niños puedan bañarse en el mar.

La semana pasada firmó un convenio con el Colegio Oficial de Nutricionistas-Dietistas de Baleares que contempla, entre otras cosas, que La Victòria contará con la supervisión y la validación de los menús.

También incluye formaciones específicas de los trabajadores con la finalidad de fomentar hábitos alimentarios saludables entre los jóvenes y prevenir conductas de riesgos.