Arranca la tercera edición de MallorcArt con 21 artesanos acreditados - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de MallorcArt, organizada con motivo de la Diada de Mallorca, ha arrancado la tarde de este viernes con 21 artesanos acreditados.

La feria, desplegada en los jardines del centro cultural de la Misericórdia, en Palma, estará abierta hasta el próximo domingo, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

"MallorcArt es una muestra del talento y de la capacidad creativa que tenemos en Mallorca y una oportunidad para dar visibilidad a un sector que forma parte de nuestra identidad", ha dicho el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés "Coincidir con la celebración de la Diada hace todavía más especial esta feria, porque reivindicamos Mallorca también a través de nuestros productos, de nuestros oficios y de las personas que los mantienen vivos", ha añadido.

Por su parte, la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha puesto en valor la diversidad de oficios presentes en esta tercera edición.

"Detrás de cada pieza artesanal hay tiempo, conocimiento, dedicación y una manera de hacer que merece ser conocida y protegida. MallorcArt nos permite acercar estos oficios a la ciudadanía y, sobre todo, generar un espacio para que los propios artesanos puedan explicar y compartir aquello que saben hacer", ha subrayado.

La feria reúne este año profesionales de disciplinas muy diversas, tanto vinculadas a los oficios tradicionales como a formas de creación más contemporáneas. Entre ellas, la herbolaria, la cerámica, la apicultura, la serigrafía, la pintura, la joyería, la encuadernación, la costura, el dibujo, la bisutería, la llatra, los embutidos, el cuero, la elaboración de salsas o la manufactura de pepes.

Uno de los principales objetivos de MallorcArt es facilitar la venta directa entre los artesanos y la ciudadanía, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer de primera mano los procesos, los materiales y las historias que hay detrás de cada pieza. La participación exclusiva de artesanos acreditados contribuye, asimismo, a garantizar el valor y la autenticidad de las producciones que se pueden encontrar en la feria.

Además del espacio expositivo y de venta, MallorcArt ofrece durante los tres días una programación de actividades pensada para todos los públicos, con talleres de artesanía, actividades infantiles, música y cultura popular.

Tras la jornada inaugural de este viernes, la programación continuará mañana sábado 12 de septiembre con talleres de artesanía a las 11.30 horas, actividades para niños a las 12.30 horas y un concierto de dúo con instrumento a las 19.30 horas.

El domingo 13, la feria retomará la actividad a las 10.00 horas y ofrecerá un taller de artesanía a las 10.30 horas, actividades infantiles a las 11.30 horas y un concierto de xaranga a las 12.30 horas.

MallorcArt se puede visitar el viernes 11 de septiembre de 16.30 a 20.30 horas, el sábado 12 de 10.00 a 20.30 horas y el domingo 13 de 10.00 a 14.00 horas.