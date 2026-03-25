Arrancan las Estancias para Personas Mayores del Consell de Mallorca, que contarán con 1.000 participantes

Estancias para Personas Mayores del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha iniciado una nueva edición de las Estancias para Personas Mayores, una iniciativa que este año contará con un amplio programa de actividades en las que participarán 1.000 personas mayores de 60 años de toda la isla.

Esta primera convocatoria, que se celebra en el Hotel Blau Colònia de Sant Jordi, se lleva a cabo en dos turnos de 500 participantes durante tres días.

Según ha informado la institución insular en una nota de prensa, el programa combina actividades físicas, culturales y lúdicas adaptadas a los intereses de los participantes, con propuestas de aquagym --una de las novedades de este año--, pilates, senderismo, 'ball de bot', baile de salón o baile en línea, así como 'truc' o bingo.

También se incluyen espectáculos, conferencias sobre salud mental y tiempo para disfrutar de las instalaciones del hotel, con acceso al spa, en régimen de todo incluido.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha visitado etse miércoles a los participantes del primer turno, con quienes ha compartido parte de la jornada y ha podido conocer de las impresiones de esta tercera edición del programa.

"Estas estancias son mucho más que unos días fuera de casa: son una oportunidad para compartir, conocer gente y practicar actividades que les interesen", ha destacado.

En este sentido, ha remarcado que se trata de un programa "vivo", que cada año se adapta y mejora a partir de la escucha activa de las personas mayores, "incorporando nuevas actividades según sus preferencias y necesidades".

Tras estas estancias de marzo, el Consell prevé otra convocatoria con 1.000 plazas más el mes de octubre en Cala Mandia, ampliando así la oferta y facilitando que cada vez puedan participar más personas.