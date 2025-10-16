Arrancan los trabajos para restaurar la fuente de los jardines de la plaza de la Reina de Palma

Operarios trabajan en la restauración de la fuente de los jardines de la plaza de la Reina de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado esta semana los trabajos para restaurar la fuente situada en los jardines de la plaza de la Reina.

Esta intervención incluye la renovación integral del sistema hidráulico, eléctrico y del alumbrado, así como el saneamiento del vaso y su rejuntado para evitar la pérdida de agua y permitir que la fuente vuelva a estar operativa.

El coste aproximado de la obra será de 14.000 euros y se prevé que pueda estar acabada en un mes, ha informado el Consistorio en un comunicado.

La actuación responde tanto al compromiso con la conservación y restauración del patrimonio de Palma como a las demandas vecinales que solicitaban su reparación.