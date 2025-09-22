Arrelam advierte que el alcalde de Selva permitió el traslado de alumnos del CEIP Es Putxet "sin autorización oficial"

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coalición Arrelam ha asegurado que el alcalde de Selva, Joan Rotger, permitió el traslado de alumnos del CEIP Es Putxet a Es Centre "sin una autorización publicada en un documento oficial" y con "el visto bueno" del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

La formación integrada por MÉS per Selva y PSIB ha hecho estas aseveraciones después de que este sábado se haya publicado en el BOIB dicha autorización, cuando el traslado se hizo el 8 de abril de 2024, según ha explicado Arrelam en un comunicado.

Desde la coalición progresista han apuntado que en julio de 2025, la diputada del PSIB Amanda Fernández registró una pregunta escrita en el Parlament para solicitar esta autorización oficial y no ha sido hasta ahora, en septiembre de 2025, cuando se ha publicado de forma oficial al BOIB.

Desde Arrelam han considerado que esto demuestra que "no tenían ningún tipo de autorización oficial hecha" y que ahora se ha hecho "deprisa y corriendo", como han recalcado que se hizo el traslado de alumnos. De igual modo, han señalado que también "queda patente" la "mala forma" de gestionar de Rotger y Vera.

A finales de 2024, Arrelam ya presentó una moción para salvar el CEIP Es Putxet y hacer las reformas necesarias para continuar la actividad lectiva y no tener que construir un nuevo centro, donde se tienen que invertir 2,6 millones de euros en comprar un solar y una finca rústica para hacer el centro. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Selva votó en contra.

Por otro lado, desde Arrelam han remarcado que el Ayuntamiento ya se ha gastado cerca de 50.000 euros en adecuar Es Centre para que se pueda dar clase, por este motivo han planteado si estos 50.000 euros no se podrían haber invertido en reformar Es Putxet. Además, han recordado que los docentes que tenían que empezar el curso 2025-2026 se encontraron Es Centre "lleno de escombros" a principios de septiembre.

Los progresistas han concluido que Rotger ha vuelto a demostrar que el CEIP Es Putxet para el "no es una prioridad" y que gestiona desde "la improvisación, sin contar con autorizaciones oficiales y sin seguir los procedimientos que tocan. "¿Qué habría pasado si hubiera habido alguna desgracia en el centro y no se tenía ningún tipo de autorización oficial?", han subrayado.