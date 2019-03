Arrimadas dice que Cs será la "voz fuerte" para los baleares que "quieren un sistema de financiación sin cuponazos"

Publicado 27/03/2019 20:25:22 CET

Mesquida ha apuntado que Cs garantizará un REB "que compense de forma real la insularidad, no como el paripé de último minuto".

PALMA DE MALLORCA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña y portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, ha asegurado este miércoles que Cs será la "garantía" para que se escuche a los baleares y, asimismo, la "voz fuerte" que los represente, a "aquellos que no quieren enfrentamiento con el resto de España, que no deseen una política económica en manos de Podemos, que quieren un sistema de financiación justo --sin 'cuponazos' injustos, insolidarios y calculados mal-- y que no esperen más promesas con nacionalistas".

Así lo ha manifestado en un 'Encuentro Ciudadano' con simpatizantes en el Auditórium de Palma con el candidato de Cs al Congreso por Baleares, Joan Mesquida, quien, en este sentido, ha apuntado que Cs "sacará a las Islas de la cola de la financiación por habitantes" con un sistema "justo y transparente" y, además, garantizará un Régimen Especial para Baleares (REB) "que compense de forma real la insularidad, no como el paripé de último minuto".