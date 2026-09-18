Asaja cifra en 1,7 millones el sobrecoste del gasóleo para agricultores de Baleares y se sumará a las movilizaciones

Décimo cuarta jornada de protestas de los tractores en las carreteras españolas para pedir mejoras en el sector - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja Baleares calcula que el incremento del precio del gasóleo agrícola supone para los agricultores de las Islas un sobrecoste aproximado de 1,7 millones de euros respecto a hace un año, un nuevo incremento de los costes que "afecta directamente a la rentabilidad de las explotaciones".

Según han indicado en un comunicado, anualmente se preparan en Baleares alrededor de 170.000 hectáreas, con un consumo medio estimado de 20 litros de gasóleo por hectárea. Esto representa unos 3,4 millones de litros anuales. Así, con un precio de referencia de 1,46 euros por litro en 2026, frente a los 0,95 euros de hace un año, el gasóleo se ha encarecido 0,51 euros por litro, esto es cerca de un 54%. En conjunto, son 1,73 millones de euros más de coste para el sector.

Asaja ha destacado que este incremento llega en un momento en el que muchas explotaciones trabajan con márgenes muy ajustados o negativos y se suma a otras subidas, como la de los fertilizantes. Además, recuerdan que se deben asumir los sobrecostes estructurales derivados de la insularidad.

Por todo ello, Asaja se suma a las reivindicaciones de Asaja, COAG y UPA, que han anunciado movilizaciones en el Estado ante la escalada del precio de los combustibles.