Asaja valora las ayudas del Govern al sector primario por la guerra en Irán pero reclama "simplicidad" y "rapidez"

Archivo - Un agricultor en su tractor trabajando en un campo. - CAIB - Archivo

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Baleares ha mostrado su satisfacción por las ayudas anunciadas por el Govern para paliar los efectos de la guerra en Irán y Oriente Próximo, aunque ha solicitado que sean "simples de tramitar" y "rápidas de cobrar", para que "puedan tener un impacto real e inmediato sobre las explotaciones agrarias".

Esta es una de las reivindicaciones que ha hecho la sociedad agraria, tras la evaluación de las medidas presentadas este viernes por la presidenta del Govern, Marga Prohens, por un valor de casi 161 millones de euros.

En el caso del sector primario, el Govern invertirá 13,5 millones de euros, con medidas para "compensar los sobrecostes derivados de la insularidad". En ese sentido, han resaltado que estas medidas "responden a la realidad del sector agrario balear", que sufre sobrecostes "estructurales" superiores al 30% respecto a los territorios continentales, derivados del "hecho insular".

En este sentido, la organización ha celebrado que el Govern "haya tenido en cuenta esta singularidad", tal como le habían reclamado públicamente, después de considerar "insuficientes" las ayudas extraordinarias aprobadas por el Gobierno central.

"Es fundamental que estas medidas lleguen al sector con agilidad y sin cargas administrativas excesivas. La situación actual requiere respuestas rápidas y eficaces para garantizar la continuidad de muchas explotaciones", ha alegado el presidente de Asaja-Baleares, Joan Company.