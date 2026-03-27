Así será el futuro bus náutico del puerto de Palma: tres líneas, cuatro catamaranes y seis euros por viaje

El presidente de la APB, Javier Sanz. - EUROPA PRESS

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futuro bus náutico el puerto de Palma contará con tres líneas diferenciadas, una para cruceristas, otra para residentes y trabajadores y una más para conectar con las zonas de playa de la bahía, y un viaje suelto tendrá un precio de seis euros.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Javier Sanz, ha presentado este viernes los detalles del proyecto, que desarrollará una unión temporal de empresas conformada por la multinacional turística TUI y la local MallorcAventura.

La iniciativa, que se enmarca en la renovación integral del puerto de Palma y que estará en funcionamiento entre finales de este 2026 y principios de 2027, busca convertirse en una alternativa "sostenible, accesible y moderna" para moverse por la bahía de Palma.

Tendrá tres líneas diferenciadas, con las que la Autoridad Portuaria pretende dar servicio a los diferentes perfiles de potenciales usuarios del bus náutico.

La primera dará servicio a los clientes de los cruceros, la segunda a los trabajadores y residentes y la tercera tendrá un carácter eminentemente turístico y conectará diferentes puntos de la bahía de Palma.

El servicio lo prestarán cuatro catamaranes, cuyo coste superará los seis millones de euros. Tendrán 18 metros de longitud, una capacidad máxima de 100 pasajeros y serán de propulsión híbrida. Estarán adaptados para el transporte de bicicletas y para personas con movilidad reducida.

Las tarifas, que están pensadas para este 2026, serán de seis euros por un viaje sencillo y de 12 para uno de ida y vuelta. Habrá otras pensadas específicamente para residentes y trabajadores, que podrán pagar 20 euros por un bono de 20 viajes o 50 euros por otro de 100 viajes.