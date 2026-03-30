La asistencia de la Reina Sofía al concierto de Semana Santa de la Catedral de Mallorca, en imágenes

La Reina Sofía asiste al tradicional concierto de Semana Santa en beneficio de Proyecto Hombre Baleares, este lunes en la Catedral de Mallorca, en Palma. - ISAAC BUJ - EUROPA PRESS

PALMA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Reina Sofía y sus hijas, las infantas Cristina y Helena, han asistido este lunes al concierto de Semana Santa que tradicionalmente se celebra en la Catedral de Mallorca en beneficio de Proyecto Hombre Baleares.

Acompañada también por sus nietas Irene y Victoria Federica, la Reina emérita ha llegado pasadas las 20.30 horas a La Seu, donde ha sido recibida entre algunos aplausos y por las principales autoridades de la comunidad autónoma.

Después ha entrado al templo y se ha sentado en la primera fila acompañada del fundador de Proyecto Hombre Baleares, Bartomeu Català, como es costumbre desde hace años.

La decimoséptima edición del concierto solidario de Semana Santa en la Catedral ha corrido a cargo de la Orquesta Sinfónica de Baleares y a Coral de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que han interpretado la 'Misa de Réquiem' de Guiseppe Verdi.

Estas son algunas de las imágenes de la llegada de la Reina Sofía al concierto, captadas por el fotógrafo de Europa Press Isaac Buj: