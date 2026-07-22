Los asistentes de personas con movilidad reducida de Son Sant Joan finalizarán la huelga tras conseguir más estabilidad

Archivo - Vehículo del servicio de atención a las personas con movilidad reducida (PMR) en un aeropuerto. - AENA - Archivo

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores que ayudan a las personas con movilidad reducida del aeropuerto de Palma han alcanzado un preacuerdo para terminar la huelga que mantenían desde hace casi dos meses, que les permite tener una mayor estabilidad en los empleos y mejorar la conciliación laboral.

Este pacto se firmará la próxima semana en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares, entre la representación legal de los trabajadores y la empresa Adelte Transporte y Servicios EFS, según ha informado el comité de huelga.

Este acuerdo pone fin a un conflicto laboral que se ha prolongado durante casi dos meses y que tenía como objetivo "mejorar la estabilidad en el empleo, la organización del trabajo y las condiciones laborales de la plantilla".

Entre las principales medidas alcanzadas hay que destacar la garantía de una jornada mínima del 75% para un importante colectivo de trabajadores fijos discontinuos durante las campañas de verano o la conversión de numerosos contratos fijos a tiempo parcial y fijo discontinuos a la modalidad fijos indefinidos.

También hay que resaltar la compensación de los descansos pendientes derivados de la organización del servicio, la publicación de cuadrantes mensuales para los trabajadores que alcancen los porcentajes de jornada establecidos o la regulación del procedimiento de ampliaciones de jornada, lo que aporta "mayor transparencia y seguridad" tanto para la empresa, como para los trabajadores.

A esto hay que añadir la incorporación del porcentaje de jornada efectivamente realizada en la nómina mensual, la mejora del sistema de elección de vacaciones y libranzas del personal fijo discontinuo, la compensación del tiempo dedicado a formación fuera de la jornada laboral, el compromiso de avanzar en materia de desconexión digital y en la mejora de la comunicación interna o la realización de diferentes estudios en materia de prevención de riesgos laborales relacionados con vehículos, carga visual y riesgos psicosociales.

La representación de los trabajadores ha considerado que el acuerdo supone un "avance importante" respecto a la situación existente antes del inicio del conflicto y permitirá "mejorar la organización del servicio y ofrecer una mayor estabilidad a una parte importante de la plantilla".

El comité de huelga ha agradecido el respaldo mostrado por los trabajadores durante todo el proceso de movilizaciones, así como la "comprensión" demostrada por los pasajeros y por la ciudadanía ante las molestias que el conflicto haya podido ocasionar.

Igualmente, ha agradecido el trabajo desarrollado durante las negociaciones por todas las personas que han participado en la búsqueda de una solución dialogada.