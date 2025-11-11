La asociación Chefs(in) formaliza su apoyo a la candidatura Palma 2031.

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La agrupación de cocineros Chefs(in) se ha sumado formalmente a la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura 2031, en el transcurso de un acto que ha reunido a una docena de chefs en el Mercat de l'Olivar.

En la convocatoria han estado presentes el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, y el director de Chefs(in), Miquel Àngel Payeras, que forma parte de uno de los grupos de trabajo de la candidatura Palma 2031.

Bonet ha destacado que la propuesta encabezada por el Ayuntamiento de Palma "es la única de todas las que optan a la capitalidad europea que incorpora la gastronomía como elemento activo del patrimonio cultural de la ciudad".

En esta línea, el regidor ha indicado que el trabajo que realizan los cocineros "también es cultura y es arte, porque se trata del resultado directo de su talento y creatividad, como ocurre con cualquier otra modalidad o especialidad del ámbito cultural".

En representación de los 54 chefs de las Islas que forman parte de la agrupación Chefs(in) han puesto su firma en el manifiesto de adhesión los chefs Adrián Quetglas, de los restaurantes Adrián Quetglas, D'Menu y D'Gustar; Ariadna Salvador, de Ninumá; Borja Sales, de la Comuna de Lloret; Borja Triñanes, de Burgundí; David Moreno, de Can Simoneta; Irene Martínez, de Nus; Kiko Martorell, de Can Boqueta; Marc Fosh, del restaurante con estrella Michelin Marc Fosh; Miquel Gelabert, de Can March; Tomeu Martí, de Arume, y Víctor García, del restaurante La Fortalesa de Cap Rocat.

De esta forma, cocineros de Palma y otros municipios de Mallorca se han encontrado en las escaleras del Mercat de l'Olivar para hacerse la foto de familia, y han compartido un mensaje claro: "Palma se come y se seguirá comiendo en 2031".

En este sentido, los representantes del sector han elogiado a las personas que hacen posible situar a Palma en una posición privilegiada dentro del campo de la restauración y la gastronomía, y, en la misma línea que el regidor, han remarcado que la cocina también contribuye a enriquecer el patrimonio cultural de la ciudad.

Chefs(in) es la marca de calidad que representa la alta cocina de vanguardia de Baleares a través de la figura de estos profesionales.

La finalidad de la agrupación es difundir la cultura gastronómica de las islas en un contexto que viene marcado por la progresión del territorio insular como epicentro geográfico de la dieta mediterránea, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco.

Íntimamente vinculada a la alimentación saludable, la dieta mediterránea se caracteriza por ofrecer una exhaustiva diversidad de productos excepcionales y de gran calidad. La visión de Chefs(in) es posicionar a Baleares como destino turístico gastronómico mundial por talento, técnica, creatividad y producto.