La Asociación de Instaladores Empresarios de Baleares entrega a Caeb el IX Premio Asinem en su Acto Institucional

Publicado 06/10/2018 19:25:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Instaladores Empresarios de Baleares (Asinem) ha celebrado este viernes en Es Molí d'es Comte su Acto Institucional en el que se ha hecho entrega del IX Premio Asinem a la Conferencia de Asociaciones Empresariales de Baleares (Caeb).

Según ha informado este sábado la Asinem en un comunicado, el acto ha reunido alrededor de 400 personas, entre los que se encontraban el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela y el presidente y portavoz parlamentario de El PI, Jaume Font, junto a la diputada del partido, Maria Antònia Sureda.

La velada ha empezado con un discurso del presidente de Asinem, Carlos Moya, que ha hecho un breve resumen del primer Congreso de Eficiencia Energética y Sostenibilidad, celebrada el apsado mes de abril, y ha matizado al importancia de "aprovechar" las oportunidades "para todos los sectores empresariales que nos ofrece la nueva revolución industrial, tecnológica y de infraestructuras que está por llegar", en referencia a la nueva Ley de Cambio Climático del Govern.

El IX Premio Asinem ha recaído este año en Caeb, quien ha recogido el premio su presidenta, Carmen Planas. Así, ha defendido en su discurso la actividad empresarial y ha destacado que "los empresarios son el progreso porque son los que crean empleo, desarrollo económico y oportunidades".

Además, Planas ha hecho hincapié en que "es necesario prestigiar la figura del empresario y es de justicia que la sociedad en su conjunto reconozca su labor, porque una sociedad que no emprende no avanza y se estanca y porque sin empresarios, Baleares estaría condenada a no tener un futuro mejor".