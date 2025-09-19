La asociación Vecinas de Es Mercadal denuncia a Fiscalía el cartel de Vox

MENORCA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación de vecinos de Es Mercadal ha informado este viernes que ha denunciado ante la Fiscalía el cartel publicitario de Vox al considerar que su contenido constituye un delito de odio y que va en perjuicio de la convivencia en el municipio, además de estigmatizar a las personas árabes.

La entidad ha tomado esta decisión tras la llegada de la campaña de Vox Es Mercadal. En concreto, la valla publicitaria está situada justo al lado de los cuarteles de la Guardia Civil.

La denuncia fue interpuesta este jueves y en ella detallan que la gran visibilidad del cartel de Vox desde la carretera general, "tienen un gran potencial para incitar a la hostilidad y el menosprecio contra personas musulmanas que residen en Menorca".

En esta línea, han destacado que el mensaje de Vox "no constituye una mera manifestación política, sino que promueve el rechazo hacia los inmigrantes musulmanes, estigmatizando a este colectivo por su origen cultural".

La asociación de vecinos ha hecho un llamamiento a "construir y practicar una convivencia diversa, plural, inclusiva y en paz con todas las personas que viven en el pueblo, sean de donde sean y al margen de los discursos de odio que algunos quieren sembrar en Es Mercadal".