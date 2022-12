Asuntos Sociales incrementa un 33% las ayudas para la adquisición de material por parte de las federaciones deportivas

PALMA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes, ha incrementado un 33 por ciento, hasta los 200.000 euros, las ayudas para la adquisición de material por parte de las federaciones deportivas.

En una nota de prensa, la institución ha indicado este jueves que se ha aumentado en 50.000 euros la subvención tanto de material deportivo como de no deportivo perdurable para la práctica deportiva durante el 2023.

La convocatoria tiene como objetivo atender las necesidades de mejora y actualización del material y el equipamiento deportivo y no deportivo perdurable, como cestas, porterías, piraguas, barcos y canoas, juegos de palos para apoyo de redes, marcadores electrónicos, relojes de tiempos, mesas de tenis de mesa, bancos y taquillas.

En este sentido, no es subvencionable el material deportivo considerado fungible, aquel que se deteriora o desgasta con el uso, como es la ropa deportiva, así como el no deportivo que no es imprescindible para la práctica deportiva, como el material de oficina, ya sean muebles, ordenadores y armarios.

El plazo para presentar las solicitudes es de 20 días hábiles desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), programado para el próximo el 16 de enero.

En último lugar, la Conselleria ha subrayado que se trata de la primera vez que se separan de esta línea las ayudas para material adaptado, que contará con una convocatoria específica que se publicará en unos días.