La Audiencia avala el procedimiento de emergencia usado en la campaña 'La Vida Islados'

Archivo - El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

IBIZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha avalado el procedimiento de emergencia con el que Consell de Ibiza contrató en el verano de 2020 una campaña de promoción turística titulada 'La Vida Islados'.

De esta manera se desacreditan las tesis iniciales de las acusaciones y de la Oficina de Lucha contra la Corrupción de Baleares que habían centrado en el uso del procedimiento su denuncia y las posteriores apelaciones.

El Consell insular, en un comunicado, ha señalado que tras analizarse el expediente, la Audiencia entiende que el procedimiento judicial ha de continuar únicamente para esclarecer parte de la documentación posterior a la adjudicación del contrato y el análisis de las pruebas aportadas por las coacciones denunciadas, estimando parcialmente los recursos del PSOE y de María Ana Tur, entonces interventora de la institución.

La institución ha recordado que el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza archivó provisionalmente la causa alegando que la intervención del presidente "se hizo conforme a ley, sustentada en informes técnicos y con decisiones que podrían haber sido recurridas".

El caso La Vida Islados surgió en 2020 fruto de una denuncia anónima sobre el supuesto uso fraudulento del contrato de emergencia, un supuesto que ha sido desmentido por la Audiencia Provincial, el juez de instrucción y la Fiscalía.