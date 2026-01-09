El PSIB exige explicaciones a Prohens por la reapertura del proceso contra Marí por la adjudicación de 'La vida Islados'

Archivo - El portavoz del PSIB-PSOE, Rubén Castro, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

IBIZA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha exigido explicaciones a la presidenta del Govern, Marga Prohens, sobre la decisión de la Audiencia Provincial de continuar con el proceso judicial contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, por la adjudicación del contrato de la campaña de promoción turística 'La Vida Islados', y ha reiterado su petición de dimisión "urgente".

En un comunicado, los socialistas han reiterado su preocupación por el procesamiento de Marí, a quien la Audiencia envía a juicio oral por la contratación de la campaña 'La Vida Islados' en el verano de 2020.

El PSOE ha explicado que la Audiencia estima parcialmente su recurso contra el archivo de la causa, por lo que Marí debería ir a juicio oral.

El portavoz del PSIB, Rubén Castro, ha considerado que Marí "no puede seguir ni un minuto más al frente de la institución y debe dar explicaciones".

Para el socialista, también debe romper su silencio al respecto Prohens, "acostumbrada a dar lecciones sobre corrupción, pero cuando envían a juicio oral e investigan a uno de sus principales cargos, no dice nada".

Castro ha reclamado explicaciones a la presidenta puesto que "fue ella quien cerró la oficina anticorrupción que investigaba el caso". Así, ha añadido, "debería decir los motivos reales por los cuales cerró la oficina".

El PSOE ha afirmado que con la resolución "queda muy claro" que el caso "no es un montaje" de los socialistas, sino que existen indicios "objetivos y claros" de delitos graves de corrupción y coacción. "Es el momento de las explicaciones y las dimisiones", ha sentenciado Castro.