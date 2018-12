La Audiencia confirma el archivo de la querella de Matas contra un perito del Palma Arena y le impone las costas

Publicado 12/12/2018 17:33:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado el sobreseimiento de una querella interpuesta por la defensa del expresidente del Govern, Jaume Matas, contra Rafael Balaguer, un perito del Palma Arena al que había acusado por falso testimonio.

De esta manera, la Sección Segunda ha desestimado el recurso de apelación de Matas contra el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma que es confirmado. Además, impone le impone las costas.

Cabe recordar que el también exministro de Medio Ambiente le acusó de haber colaborado con el juez instructor del Palma Arena, José Castro, antes de que se iniciara este proceso.

Tal como se recoge en el auto, Balaguer se refirió, por error, a unas reuniones con el magistrado que tuvieron lugar con anterioridad a la interposición de la querella, "cuando en realidad se trataba de reuniones mantenidas con el fiscal que ejercía la acusación pública".

Tal como se recoge en el auto, estas reuniones con el fiscal estaban motivadas por el Colegio Profesional de Arquitectos que venía prestando ayuda a la Fiscalía en temas de urbanismo.

Además, explicó que la confusión se produjo porque el hecho tuvo lugar en 2008 y su declaración en 2017; porque no había podido acceder a su informe y porque fue nombrado perito en 25 o 30 piezas separadas y fue juramentado para declarar como perito en todas ellas.

Cabe recordar que la abogada de Balaguer, Clara Martínez, explicó tras la declaración de su cliente ante el juez instructor Enrique Morell, que confiaba en que el caso se iba a archivar y que veía "absurdo" que se considerase "la posibilidad" de que se hubiera podido interferir con el 'caso Nóos'. "Este asunto no tienen ningún tipo de implicación con ningún otro procedimiento", aseveró.

En el auto de Morell se establecía que "la pretensión" de Matas carecía "de consistencia" y, como en esta ocasión, también le impuso las costas. La sentencia recogía que la doctrina del Tribunal Supremo establece que la imposición de costas se da cuando no puede "dejar de deducirse" que quien formuló la querella "no podía dejar de tener conocimiento de la injusticia pretendida y de que no llevaba razón".

Por esto, establece el Tribunal Supremo, se imponen los gastos y perjuicios económicos causados para "corregir actuaciones caprichosas, totalmente infundadas, empecinadas e incluso fraudulentas".

CASO PALMA ARENA

El origen del caso Palma Arena se remonta a octubre 2007, cuando el PSIB denunció un gasto de más de 90 millones de euros para la creación de esta infraestructura, cuando estaba presupuestada en 48 millones.

El caso Nóos es una pieza separada --la 25-- que acabó derivando en la condena al exduque Iñaki Urdangarin y su exsocio, Diego Torres a cinco años y diez de cárcel para el primero y a cinco años y ocho meses para el segundo. Matas fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel y cumple condena en la cárcel Aranjuez desde entonces.