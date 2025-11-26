La Audiencia de Palma condena a seis años de cárcel a un hombre por abusar de su hijastra

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a seis años de cárcel a un hombre de 47 años por abusar de su hijastra entre 2016 y 2018.

La Sala ha considerado probado que el hombre aprovechaba los momentos en que la niña estaba sola o no podía ser visto por otras personas, ya que convivían en el mismo domicilio, para someter a la víctima a tocamientos de carácter sexual o masturbarse delante de ella.

Durante el juicio, además, se conoció que unas cartas que se descubrieron tras un intento de suicidio de la víctima a finales de 2020 destaparon los abusos sexuales sufridos años antes.

La Sala le ha impuesto, igualmente, la prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima durante 15 años, así como la inhabilitación para el trabajo con menores.