Aumenta un 10% la energía renovable instalada en Baleares en 2025 hasta cerca de los 600 MW

Archivo - Planta fotovoltaica de Endesa en Nou Biniatria, Alcúdia. - ENDESA - Archivo

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La potencia de energía renovable instalada en Baleares ha pasado de 541 a 596 MW durante 2025, lo que permite dibujar un mapa de potencia en las islas con prácticamente una cuarta parte --el 24,4%-- abastecida por renovables y de la que el 91,8% pertenece a la solar fotovoltaica --546,7 MW--.

Estos son algunos de los datos dados a conocer a raíz de la presentación del 'Informe del sistema eléctrico español 2025' y 'Las renovables en el sistema eléctrico español 2025', dos documentos que ha presentado este miércoles en Madrid, según ha explicado Red Eléctrica en un comunicado.

Según la información de Red Eléctrica, Baleares cuenta ya con 205 MW de potencia instalada para el autoconsumo, de los que 95,2% son fotovoltaicos.

En 2025, la generación renovable --648,8 GWh-- ha supuesto el 13,6% del total, una cifra que asciende al 17,6% si se incluye la aportación por parte de instalaciones de autoconsumo, que son mayoritariamente de origen solar fotovoltaico --el 89,8%--.

En conjunto, la estructura de generación en Baleares en 2025 ha estado liderada por el ciclo combinado, con una cuota del 62,3% del total, seguida por la solar fotovoltaica, con el 14,5%.

Completan el mix las turbinas de gas --8,3%--, motores diésel --6,3%--, los residuos renovables y no renovables --con un 2,7% cada uno--, el carbón --1,9%--, la cogeneración --0,8%--, y el contingente de otras renovables, responsable del 0,4%.

Por su parte, el enlace eléctrico submarino existente entre Mallorca y la península ha cubierto el 24,3% de la demanda en Baleares.

Al mismo tiempo, Baleares ha registrado durante este 2025 una demanda eléctrica de 6.313 GWh, una cifra que experimenta un aumento del 4,1% respecto al año anterior. Si se tienen en cuenta las condiciones meteorológicas y la laboralidad, la demanda se incrementa un 2,2%. Además, el consumo eléctrico en el archipiélago se incrementa en 2025 un 4,6% al incluir valores de autoconsumo. El 18 de agosto fue el día de 2025 en el que se registró la mayor demanda de electricidad en el sistema balear, hasta los 26.590 MWh.

En términos de calidad del suministro, el sistema eléctrico balear ha alcanzado índice de disponibilidad de la red de transporte del 98,17%, una cifra que demuestra la "alta tasa de tiempo en la que la red estuvo operativa" y prestando un "correcto servicio" en el archipiélago.

AUMENTO DE DEMANDA, GENERACIÓN Y POTENCIA INSTALADA

Por segundo año consecutivo, el consumo de electricidad en el conjunto de España se ha incrementado y lo que supone un 2,8% más respecto a la cifra de 2024, al registrar 256.086 GWh. La variación experimentada supera a la media del conjunto de países miembros de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E), en los que el consumo de 2025 fue un 0,5% superior.

Si se considera el autoconsumo, la demanda aumenta un 3,7%, hasta los 269.753 GWh, cifra que recupera los niveles previos a la pandemia de la Covid-19.

Al finalizar 2025, el sistema eléctrico español contaba con un parque de generación de 142,5 GW, un 7,3% más que en 2024, tras sumar 10 GW de potencia renovable (8,8 GW de solar fotovoltaica y 1,2 GW de eólica). Mientras, la potencia de almacenamiento se situó en 3.427 MW.

Por su parte, la producción de electricidad creció un 3,7% en este año, en el que las renovable generaron el 55,5% en nuestro país. Con la inclusión de la aportación de las instalaciones de autoconsumo, la cuota renovable se eleva al 56,6%.

La eólica es, por tercer año consecutivo, la tecnología líder del mix español de generación sin autoconsumo, con una aportación del 21,6% del total de GWh producidos. Le sigue la nuclear (19%), la solar fotovoltaica (18,4%), el ciclo combinado (16,8%) y la hidráulica, responsable del 12,4% del total. Como consecuencia de todo lo anterior, el 75,5% ha sido sin emisiones de CO2 equivalente.

Sin embargo, si se tiene en cuenta la estimación de la energía producida por las instalaciones de autoconsumo, el mix nacional estaría liderado por la solar fotovoltaica.